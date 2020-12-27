شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ننتج 270 مليون رغيف مدعم يوميا ونصيب الفرد وصل لـ3.6 رغيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رفع كفاءة منظومة المخابز البلدية ومستوى إنتاج الخبز أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار فى المجتمع المصرى، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحدًا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها، وتنتج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا، وزاد نصيب الفرد من الخبز البلدى المدعم بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ3.6 رغيف يوميًا عام 2020، مقارنة بـ2.8 رغيف يوميًا عام 2019.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، أن مدة تطوير المخابز حوالى 6 أشهر، إذا تقوم الدولة بتطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، ويستهدف أكثر من 5 آلاف مخبز خلال الـ6 أشهر الأولى بتكلفة تقدر بحوالى 150 مليون جنيه، وهو ما جعله على رأس أولويات الدولة التى اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجى للسلع المختلفة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل، وهى السياسات التى ساهمت فى تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.