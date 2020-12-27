شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة كثيفة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الاثنين 28 ديسمبر 2020 إلى السبت 02 يناير 2021.



- يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 : - يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - مرسى علم ) على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



- يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020: - يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - مرسى علم ) على فترات متقطعة

شبورة ورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



- يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : - يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - مرسى علم ) على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .



- يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : - يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



يوم الجمعة 01 يناير 2021 : يوم الجمعة 01 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



- يوم السبت 02 يناير 2021 : - يوم السبت 02 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.