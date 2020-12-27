شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستقبل 12 ألف شكوى شهريا ونسبة الإنجاز 85% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تعميم فروع لجهاز حماية المستهلك فى مختلف المحافظات خاصة وأن الجهاز يتلقى كافة الشكاوى حيث يستقبل من 10 إلى 12 ألف شكوى شهريا وأن نسبة الإنجاز من 81 إلى 85% كما قام الجهاز بشن حملات خلال العام الماضى بعدد 4 آلاف حملة، لافتا إلى الجهاز سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصيلحى، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن جميع خدمات بطاقات التموينية ستكون على موقع مصر الرقمية الشهر المقبل كما أن خدمات التجارى ستكون أيضا متاحة على بوابة مصر الرقمية قبل شهر مارس المقبل، لافتا إلى وجود العديد من المنافذ السلعية منهم 33 ألف بقال تموينى وكذلك مشروع جمعيتى وهى أحد الوسائل لإيجاد فرص عمل للشباب وتم الانتهاء من الرحلة الثالثة لعدد 5722 وكذلك عمل معاينات لعدد 500 منفذ وبنهاية المرحلة الثالثة سنصل إلى اكثر من 6 آلاف منفذ.