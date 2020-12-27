شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحصد 5 جوائز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية، وحصدت الخليج 365 5 جوائز فى المسابقة ، حيث فاز الزميلان هدى زكريا وأحمد جمال الدين بالجائزة الأولى للتحقيق الصحفى عن تحقيق "أوجاع أصحاب الجسد الزجاجي على مائدة الروتين.. الخليج 365 ترصد معاناة مرضى"الهيموفيليا" - جريدة الخليج 365 .
كما فاز الزميل محمد أسعد بالجائزة الأولى الحملات الصحفية عن حملة "حول مخالفات طفايات الحريق - جريدة صوت الأمة، وفاز الزميل أشرف أمين بالجائزة الثانية عن تحقيق استقصائي وحملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو - جريدة الخليج 365 .
وفاز الزميل محمد أحمد طنطاوى بالجائزة الثانية للتغطية الخارجية عن ملف الطريق إلى الضبعة يبدأ من "لينينجراد" - جريدة الخليج 365.
وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة زينب عبداللاه عن ملف بعنوان "جعلوني لاجئاً" جريدة الخليج 365.
كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” تحصد 5 جوائز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.