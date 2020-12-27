شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحصد 5 جوائز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية، وحصدت الخليج 365 5 جوائز فى المسابقة ، حيث فاز الزميلان هدى زكريا وأحمد جمال الدين بالجائزة الأولى للتحقيق الصحفى عن تحقيق "أوجاع أصحاب الجسد الزجاجي على مائدة الروتين.. الخليج 365 ترصد معاناة مرضى"الهيموفيليا" - جريدة الخليج 365 .

كما فاز الزميل محمد أسعد بالجائزة الأولى الحملات الصحفية عن حملة "حول مخالفات طفايات الحريق - جريدة صوت الأمة، وفاز الزميل أشرف أمين بالجائزة الثانية عن تحقيق استقصائي وحملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو - جريدة الخليج 365 .

وفاز الزميل محمد أحمد طنطاوى بالجائزة الثانية للتغطية الخارجية عن ملف الطريق إلى الضبعة يبدأ من "لينينجراد" - جريدة الخليج 365.

وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة زينب عبداللاه عن ملف بعنوان "جعلوني لاجئاً" جريدة الخليج 365.