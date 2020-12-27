شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تعلن: نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل 83.3 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها حكم إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية، وحبس أصدقائه سنة، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

حمد الله أفضل لاعب عربى فى 2020.. والشناوي يتفوق على محمد صلاح

أعلنت شبكة "سي إن إن" عبر موقعها الرسمي، تتويج المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف فريق النصر السعودي بلقب أفضل لاعب عربي لعام 2020، بما تفوق في الاستفتاء الذي طرحته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذه الجائزة.

الزمالك: مصطفى محمد مصمم يكرر تجربة صلاح ..وتمديد تعاقد ساسى مطلب شعبى

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم ناديه يصر على الاحتراف الأوروبى لتكرار تجربة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، كاشفاً اقتراب ناديه من تمديد تعاقد فرجانى ساسى، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الشائعات كتير حول مصطفى محمد، رغم أن الزمالك حتى هذه اللحظة لم يصله عرض رسمى للتعاقد مع اللاعب وكلها عروض شفهية لذا إدارة النادى قالت لما يوصل عرض رسمى نبقى نقرر موقفنا".

مصادر: الحكومة تعلن الاشتراطات العامة للبناء خلال ساعات

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" أن الحكومة ستعلن عن الاشتراطات العامة للبناء خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد عرضها على الرئيس واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس من اليوم وحتى أول ساعات العام الجديد 2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، حتى الجمعة 01 يناير 2021. وينشر ”الخليج 365” الظواهر الجوية وخرائط الأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة ، كما يلى :

حصاد القوى العاملة 2020.. عام تطوير مراكز التدريب المهنى ودعم العمالة غير المنتظمة.. الانتهاء من تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع.. وتشغيل 221 ألفا و 808 راغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص

على مدار العام نجحت وزارة القوى العاملة فى تحقيق كثير من النجاحات، ولعل أبرز ما حققته وزارة القوى العاملة، الانتهاء من تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرب من محل إقامتهم بالقرى والنجوع، حيث أطلقت الوزارة في 21 سبتمبر 2019، 4 وحدات تدريبية، تلتها 4 وحدات أخرى فى آخر نوفمبر الماضي، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة.

الصحة: 83.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تراجع نسب الشفاء بمستشفيات العزل بالجمهورية من فيروس كورونا ل83.3% .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

رئيس الكنيسة الإنجيلية يعلن تقنين أوضاع 310 كنائس.. ويؤكد: الإغلاق لمواجهة كورونا يخرب بيوت.. وضعنا بندا للتبنى بقانون الأسرة وننتظر رد وزارة العدل.. ووضع الأقباط بمصر نموذج يجب دراسته.. صور

التقت ”الخليج 365”، مع الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية فى مصر فى أول حوار بعد تعافيه من فيروس كورونا، ليكشف من خلاله رؤية الكنيسة وقراراتها الحاسمة لمواجهة الفيروس، ورؤية الطائفة فى قوانين بناء الكنائس والأحوال الشخصية ووضع الأقباط فى مصر وغيرها، فإلى نص الحوار.

أصدقائه

سنة وتغريمهم 180 ألف جنيه

إيداع طفل المرور دار رعاية.. وحبس

قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة بمعاقبة كل احمد ابو المجد الشهير بطفل المرور بايداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية

الإسكان تقرر مد فترة حجز وحدات مستوسطى ومنخفضى الدخل حتى الخميس المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غداً الإثنين 28 ديسمبر، هو آخر فرصة لشراء كراسات الشروط، وسداد المقدمات، لحجز وحدات متوسطي الدخل، والمطروحة ضمن المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بينما تقرر مد فترة رفع المستندات لوحدات منخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، على الموقع الإلكتروني، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز من رفع مستنداتهم.

الجوائز تنتظر الاهلي ومحمد صلاح فى حفل جلوب سوكر اليوم

ينطلق اليوم الأحد حفل الإعلان عن جوائز "جلوب سوكر" على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبى الرياضى الدولى، والذى اختتم التصويت الجماهيرى الخاص بها الاثنين الماضى، حيث يقام أولا المؤتمر فى تمام الرابعة والنصف عصرًا ومن بعده حفل توزيع الجوائز، وتعد جوائز جلوب سوكر هذه المرة، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل فى القرن الـ21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020.