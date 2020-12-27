شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نظر طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإدارى، نظر طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فيما شدد قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
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