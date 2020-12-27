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بدء نظر طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة نادى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإدارى، نظر طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

 

فيما شدد قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة.

 

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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