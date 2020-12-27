شكرا لقرائتكم خبر عن للعالقين بالخارج.. إزاى تتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الهجرة، المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" فى طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء فى دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أى دولة أخرى.

ودعت وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصرى الأصيل تظهر قوته وصلابته فى المحن والشدائد.

وتواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عمليات العالقين وذلك عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وينشر ”الخليج 365” أرقام غرفة عمليات وزارة الهجرة للتواصل مع العالقين بالخارج، كما يلى :

- نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

- مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة متمثلة فى الصفحة الرسمية على فيسبوك:

https://www.facebook.com/Moemigegy/

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210