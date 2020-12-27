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العالم يقترب من 80 مليون إصابة بـ"كورونا".. والوفيات مليون و753 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 79.9 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و753430​.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق     إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة    330311             18691340 

الهند                 147343             10169118

البرازيل            190488             7448560

روسيا              54778                3050248

فرنسا               62573                2550864

المملكة المتحدة     70405                2256005

تركيا                 19624               2133373

إيطاليا               71620               2038759

إسبانيا                49824              1854951

ألمانيا                 29604              1636591

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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