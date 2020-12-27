العالم يقترب من 80 مليون إصابة بـ"كورونا".. والوفيات مليون و753 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 79.9 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و753430.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 330311 18691340
الهند 147343 10169118
البرازيل 190488 7448560
روسيا 54778 3050248
فرنسا 62573 2550864
المملكة المتحدة 70405 2256005
تركيا 19624 2133373
إيطاليا 71620 2038759
إسبانيا 49824 1854951
ألمانيا 29604 1636591
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