شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم افتتاح مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني، وإدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه حضر الافتتاحين، الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز فهمي، مدير عام الإدارة التعليمية، ومصطفي جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبد الرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس امناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.