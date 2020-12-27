شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر تولية معاونه الإشراف على قطاع التخطيط بـ«المجتمعات العمرانية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، قراراً بتولى الدكتور مهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عمله.
ونص قرار وزير الإسكان، على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه من تاريخ صدوره.
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