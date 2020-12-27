شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق سفاجا/ القصير أمام الحركة المرورية بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الأجهزة المختصة، صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع إدارة المرور بالبحر الأحمر فتح طريق سفاجا / القصير أمام الحركة المرورية بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكان طريق سفاجا/ القصير تعرض للأمطار الغزيرة مساء السبت، وعلى الفور تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة الطريق التي قررت إغلاقه.