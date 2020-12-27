شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق سفاجا/ القصير أمام الحركة المرورية بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت الأجهزة المختصة، صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع إدارة المرور بالبحر الأحمر فتح طريق سفاجا / القصير أمام الحركة المرورية بعد تحسن الأحوال الجوية.
وكان طريق سفاجا/ القصير تعرض للأمطار الغزيرة مساء السبت، وعلى الفور تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة الطريق التي قررت إغلاقه.
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