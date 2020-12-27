شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفى الشيخ زويد بأجهزة طبية من وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمت وزارة الصحة والسكان مستشفى الشيخ زويد المركزي، بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الاجهزة عبارة عن ١٠ أجهزة مينتور، ١٥ كرسي لمرضى الغسيل الكلوي، جهازي رسم قلب، و٣ أجهزة شفاط جراحي، ٥ ترابيزة عمليات هيدروليك، جهازي نيبولايزر.

وأضاف شوكة، أنه سبق دعم مستشفى بئر العبدالمركزي بعدد ٥٠ أسطوانة أكسوجين ولوزام طبية أخرى من قبل وزارة الصحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالمحافظة.