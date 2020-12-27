شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض محليا.. والكيلو بـ17 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن، ارتفاع خلال تعاملات اليوم، الاحد، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 17 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء بين ٢٥ و٢٧ جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى ٣٢ جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين ١.٠٠ ٢.٠٠ جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

فيما سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين ٢٦ و٢٩ جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 31 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.