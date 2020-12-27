شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 17 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء 17 حالة شفاء من فيروس كورنا المستجد.
وأعلن بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا المستجد .. مشيرا الى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 199 حالة ، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 960 حالة .
وأكد البيان على وجود عدد 11 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و 160 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .
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