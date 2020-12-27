شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للتأمينات" تبدأ صرف معاشات يناير الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر يناير اعتبارا من يوم الأحد المقبل يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجدول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ.

فيما تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات ديسمبر الجارى لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة ويتم الصرف من خلال ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة حيث تم بدء معاشات ديسمبر الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 3 و6 من ديسمبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى ‏‎ 7و8 من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.