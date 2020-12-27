شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مكتبة مدينة نصر العامة واستمع لشرح للخدمات التي تقدمها المكتبة لأهالى الحى خاصة البرامج الخاصة بتنمية مهارات النشء. كما تفقد عبد العال، حديقة الطفل لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها والتى تشمل تقليم الأشجار وإعادة تطوير الممشى الداخلى ودهان الأسوار والبردورات وزيادة المزروعات. وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع .

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