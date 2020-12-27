شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخصص حصصا لمراجعة المناهج قبل انطلاق امتحانات التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص حصص للمراجعة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها يناير المقبل، موضحة أن حصص المراجعة ستكون أون لاين، إضافة إلى تخصيص بعض المدارس مراجعات ورقية للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المراجعة هدفها منح الطالب فرصة استذكار ما تم شرحه من مناهج دراسية خلال الفصل الدراسي الأول، حتى توقف الدراسة قبل دخوله اختبارات الترم الأول لمساعدة الطالب على الإلمام بالمناهج فى جميع المواد الدراسية الأساسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات من 9 يناير حتى 4 فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على عدم عقد امتحانات فى أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين، مع تطبيق قانون مكافحة الغش فى الامتحانات.