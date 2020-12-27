شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق تعلن إعادة فتح طريق سفاجا - القصير بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للطرق والكبارى انه تم وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة فتح طريق سفاجا/ القصير للمرور اليوم وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى فى بيانها أنها قامت بالاستعداد بمعدات الانقاذ والصيانة فى مختلف المناطق التابعة لها تحسباً لأى طوارئ على الطرق.