شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق تعلن إعادة فتح طريق سفاجا - القصير بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للطرق والكبارى انه تم وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة فتح طريق سفاجا/ القصير للمرور اليوم وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأضافت هيئة الطرق والكبارى فى بيانها أنها قامت بالاستعداد بمعدات الانقاذ والصيانة فى مختلف المناطق التابعة لها تحسباً لأى طوارئ على الطرق.
وهطلت صباح اليوم السبت، أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بالمناطق الصحراوية بطريق سفاجا / قنا، وتحديدا بمنطقة الكيلو 50، والكيلو 85، وأدت مياه الأمطار إلى تجمعات على جانبي الطريق .
وكانت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قد حذرت من احتمال سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر اعتبارا من الجمعة وحتى الثلاث أيام المقبلة، وطالبت المحافظة في بيان لها المواطنين بتوخي الحذر.
وكلف مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار، مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.
وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.
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