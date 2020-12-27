شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الشعر والإلقاء والخطابة والإنشاد الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة النشاط الفنى والثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان عن نتائج مسابقة الشعر الفصحى والشعر العامى والشعر الغنائى والإلقاء والخطابة والإنشاد الدينى، التى أقيمت فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والفنية والثقافية التى تثرى الوجدان وتنمى روح التنافس الشريف وتكتشف المواهب من بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاءت نتائج المسابقة كالآتي:

مسابقة الشعر الفصحى:

المركز الأول الطالب عبد الرحمن خالد جمعة كلية التمريض، المركز الثانى الطالب يوسف عبد العظيم محمد كلية الآداب، المركز الثالث معاذ الأمير محمود كلية الطب.

مسابقة شعر العامية:

المركز الأول محمد إبراهيم العادلى كلية الصيدلة، المركز الثانى عبد الرحمن خالد جمعة كلية التمريض، المركز الثالث مها رجب محمد كلية التعليم الصناعي.

مسابقة الشعر الغنائي:

المركز الأول محمود رمضان محمد كلية الآداب، المركز الثانى أحمد عبد الودود فرغلى كلية التربية الموسيقية، المركز الثالث هديل علاء الدين كمال كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مسابقة الإلقاء:

المركز الأول هبة الله عبد الحميد كلية الفنون الجميلة، المركز الثانى مهند حسام الدين محمد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المركز الثالث عبد الله أنور عبد المتجلى كلية الآداب.

مسابقة الخطابة:

المركز الأول بلال زاهر إبراهيم كلية الآداب، المركز الثانى محمد أحمد محمد كلية الهندسة بالمطرية، المركز الثالث دنيا سامى محمد كلية الخدمة الاجتماعية.

مسابقة الإنشاد الدينى :

المركز الأول محمد أحمد محمد كلية الفنون التطبيقية، المركز الثانى أنس أشرف حسن كلية العلوم، المركز الثالث منى نبيل سيد كلية التربية الموسيقية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان قام بتحكيم مسابقة الشعر الفصحى ،الدكتور عزت محمد جاد المولى، قسم اللغة العربية بكلية الآداب والدكتورة فاطمة العيدي، قسم اللغة العربية بكلية الآداب وشعر العامية: الدكتور عزت جاد، قسم اللغة العربية بكلية الآداب والدكتورة فاطمة الصعيدي، قسم اللغة العربية بكلية الآداب، ومسابقة الإلقاء لدكتورة فاطمة الصعيدي، قسم اللغة العربية بكلية الآداب

مسابقة الخطابة الدكتور عصام محمود أحمد، قسم اللغة العربية بكلية الآداب، ومسابقة الشعر الغنائى عادل حلمى عبد الصمد، شاعر غنائي، ومسابقة الإنشاد الدينى الدكتورة منال محمد على كلية التربية الموسيقية، والدكتورة منال العفيفى محمود كلية التربية الموسيقية .

وأشرف على المسابقات كل من :راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق عرفان مدير إدارة النشاط الفنى والثقافي.