شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة فى 3 محافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ‏يومى 28 و 29 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا . وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن القوافل الطبية تشمل مجموعة من التخصصات هى (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (البحيرة - المنيا - الدقهلية). وتجرى القوافل الطبية فى مناطق شركة الاتحاد مركز الدلنجات محافظة البحيرة، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك يومى 28 و29 ديسمبر الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة فى 3 محافظات غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.