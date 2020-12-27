شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الكريمات الصحراوى بعد زوال الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة الكثيفة والذى تم إغلاقه منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
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