شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد تكليف 10 قيادات نسائية فى الهيكل الجديد للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف 10 قيادات نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد بالأوقاف، فى إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم إن القيادات النسائية الجديدة هن:

1. المهندسة نهاد محمد سامى حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

2. رندا صلاح محمود دسوقى لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3. الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية .

4. سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

5. المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

6. منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

7. سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى .

8. روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .

9. هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات .

10. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.