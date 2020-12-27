شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق "القصير سفاجا" بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، فتح طريق القصير اتجاه سفاجا، بعد تحسن الأحوال الجوية أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ورصدت المتابعة الميدانية وجود سيول على طريق القصير اتجاه سفاجا فى الاتجاهين، وعلى الفور تم غلق الطريق فى الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.