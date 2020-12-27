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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدة مرات فى اليوم للحماية من الإصابة بفيروس كورونا ، كما دعت الوزارة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل الكمامة والتباعد البدنى والمحافظة على النظافة الشخصية.



الصحة تنصح المواطنين بغسل الأيدى بالماء والصابون 20 ثانية قبل ارتداء الكمامة

وخصصت وزارة الصحة والسكان عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.