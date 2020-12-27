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الصحة تنصح المواطنين بغسل الأيدى بالماء والصابون 20 ثانية قبل ارتداء الكمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدة مرات فى اليوم للحماية من الإصابة بفيروس ، كما دعت الوزارة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل الكمامة والتباعد البدنى والمحافظة على النظافة الشخصية.


الصحة تنصح المواطنين بغسل الأيدى بالماء والصابون 20 ثانية قبل ارتداء الكمامة

 

وخصصت وزارة الصحة والسكان عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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