شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تناشد النوادى المصرية بالإمارات مساعدة المصريين العالقين: "خلينا سند لبعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النوادى المصرية فى دبى وعجمان والمصريين بالشارقة، للتكاتف والمشاركة فى مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين فى الإمارات خلال تلك الفترة، وحتى تفتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى بيان اليوم، إن النوادى المصرية فى الإمارات يمكنها التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة، لإمدادهم بالمعلومات التى تساعدهم للوصول إلى المصريين العالقين بالإمارات ممن كانوا يرغبون فى التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وأعربت وزيرة الهجرة عن ثقتها الكاملة فى الجالية والنوادى المصرية بالإمارات، وتعاونهم مع وزارة الهجرة لمساعدة المصريين العالقين هناك خلال تلك الفترة، مؤكدة أن للمصريين بالخارج مواقف عدة وطنية مشرفة تجاه وطنهم مصر، وحشدهم المصريين للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية المختلفة والمناسبات الوطنية، كذلك الوقوف جنبًا إلى جنب مع بداية جائحة كورونا من خلال مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكدة أن المعدن المصرى الأصيل تظهر قوته وصلابته فى المحن والشدائد.

وأعلنت وزارة الهجرة مسبقًا عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" فى طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء فى دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أى دولة أخرى.

‎وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

أو مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة متمثلة فى الصفحة الرسمية على فيسبوك:

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