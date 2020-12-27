كسر فى خط مياه بالزمالك ورئيس الشركة القابضة يتوجه لمكان الحادث لمتابعة الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، يرافقه كل من المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسين رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة. ووجه المهندس ممدوح رسلان بسرعة إنهاء أعمال الاصلاح، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة. وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه حدث كسر لخطى مياه الشرب والصرف الصحى داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وجارى إنهاء أعمال الإصلاح ومتوقع الانتهاء خلال 4 ساعات، موضحا أن التأثير شمل منطقة الزمالك الشمالية. وأعربت الشركة فى بيان لها عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرداتها، وأوضحت أنه تم توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

كسر فى خط مياه بالزمالك

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