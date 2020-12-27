شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستعرض أنشطتها وإنجازاتها خلال عام 2020 فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد دار الإفتاء المصرية غداً الاثنين 28 ديسمبر الجارى، مؤتمرًا تعرض فيه لإنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الدار في بيان اليوم، إن المؤتمر سيشهد خلال فعالياته عرضا لفيلم وثائقى يعرض لما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن المفتى عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التى تثرى الحقل الإفتائى فى الداخل والخارج

وسيلقى الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- الكلمة الرئيسيّة يستعرضُ من خلالها مسيرةَ ومنجزاتِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ فى العام 2020م، وأهم العوامل التى ساهمتْ فى تتويجِ مسيرةِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ، بهذا الكَم الهائلِ من الإنتاجِ العلمى والوطنى الذى اتسمَّ بالتميزِ والدقةِ والعمقِ والإتقانِ والمواكبةِ لمقتضياتِ العملِ الدينى والوطني.

وسوف يعلن فى كلمته عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التى تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها فى المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدرات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني.

وسيلقى كل من وزير الأوقاف، ووزير العدل ومحافظ القاهرة والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات ومشروعات وآداء دار الإفتاء على مدار عام.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد الدار مؤتمرًا صحفيًا للإجابة عن تساؤلات الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التى أعلن عنها المفتي.