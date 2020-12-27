لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس اليومين المقبلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية أهم سمات فصل الشتاء ودليل على الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف الخبراء، تتكون الشبورة صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وتابع الخبراء: "الرؤية تبدأ فى التحسن تدريجيا الساعة 8 صباحًا، على أن يسود طقس مائل للدفء في ساعات النهار، لكنه بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل".

وأكد الخبراء أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات، وأحيانا يتجاوز هذا الفارق، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 22- 12، السواحل الشمالية 21 -15، جنوب سيناء 25 -15، شمال الصعيد 22 - 10، جنوب الصعيد 27 - 11.

وحذر الخبراء من الانخداع في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال ساعات النهار، لكن لابد من ارتداء الملابس الشتوية وخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الصباح الباكر.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وبخلاف ذلك الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، خلال اليومين المقبلين.