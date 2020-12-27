جمارك المطار تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة داخل أكياس "مكسرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة مع راكبين، حاولا تهريبها داخل أكياس "مكسرات"، مغلفة بتغليف المصنع لتضليل رجال الجمارك، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد سيد وأحمد محمود البسيوني مديري الجمارك في راكبين، وتم تكليف كل من محمد محمود وسامي نبيل مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبيين يدويا، وعثر على عدد من أكياس المكسرات مع كلا منهما، وتلاحظ ثقل وزن الأكياس عن الطبيعي، وبفتحها عثر على هواتف محمولة حاولوا تهريبها داخل الأكياس لخداع رجال الجمارك .

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين، وسداد الرسوم والضرائب الجمركية على ما تم الإقرار به، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .