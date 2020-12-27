محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: واصل محصلو هيئة النقل العام بالقاهرة، التنبيه على الركاب من كبار السن بضرورة استخراج كارنيهات كبار السن التي وفرتها الهيئة منتصف شهر نوفمبر الماضي. وتضمنت التعليمات وفقا لأحد المحصلين، أنه بداية من شهر يناير 2021 لن يتم التعامل بنظام الركوب المجاني وفقا للبطاقة الشخصية مع كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 70 عاما. وأوضح أن اشتراك كبار السن سيكون الوسيلة الوحيدة للتعاملات داخل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام. ووفرت الهيئة منذ منتصف نوفمبر إمكانية استخراج اشتراكات لكبار السن لركوب المواصلات مجانا، على أن يتم الالتزام بها خلال التعاملات. اقرأ أيضا: قرار عاجل من النقل العام بشأن ركوب كبار السن أتوبيسات الهيئة مجانا بـ5 جنيهات.. تفاصيل وأماكن استخراج كارنيهات أتوبيسات النقل العام لكبار السن

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من النقل العام بالقاهرة لكبار السن بشأن وسيلة الركوب المجاني بداية يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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