ضبط عصابة لسرقة الـ"توك توك" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مركبات الـ"توك توك". معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، أفادت قيام (أربعة أشخاص، مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات الــ"توك توك"، وإعادة بيعها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 من المتهمين)، وبحوزتهم (2) مركبة "توك توك" أحدهما مُبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو السابق، وأضافوا قيامهم ببيع (4) مركبات "توك توك" على راغبي شراء تلك المركبات لدى (4 من عملائهم) "سيئ النية" تم ضبطهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

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