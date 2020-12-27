ضبط موظف اختلس رسوم دخول وحجز المرضى بمستشفى في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا؛ استغل موقعة الوظيفي في اختلاس رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت قيام موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية؛ باستغلال موقعه الوظيفي والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب في ايصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعلياً على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلي واختلاس الفرق بين القيمتين والاستيلاء عليها لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.