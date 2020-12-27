ضبط 8610 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات.. وتحرير 905 مخالفة لقرارات الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 905 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8610 سائق نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وضبط (404) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 2847 أرجيلة.

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