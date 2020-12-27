المرور: إعادة فتح طريق "أسيوط الغربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، عن إعادة فتح طريق أسيوط الغربي بعد انقشاع الشبورة. وأهابت الإدارة العامة للمرور في بيان اليوم الأحد، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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