شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التغلب على أزمة المياه.. محاضرات بـ«ثقافة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور عدد من المحاضرات الثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أعدت الهيئة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، محاضرة بعنوان «كيفية التغلب على أزمة المياه التي تتعرض لها البلاد» بمدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات، حاضرتها إيمان قابيل، مدير إدارة الإعلام بوزارة الري، وعاطف محمد، مدير إدارة التوعية والإرشاد، وتحدثت بأننا نواجه مشكلة العجز المائي في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وزيادة السكان وتغير المناخ، وأن الحكومة تضع استراتيجية من 4 محاور أبرزها تحسين المياه والترشيد واعتماد أساليب الرى الحديثة واستخدام التكنولوجيا، وتحدثا عن أهمية نهر النيل الذي يمد مصر بمعظم احتياجاتها من المياه.

وعقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «في حب الوطن» حاضرتها الدكتورة حنان الأمير في وجود بعض من طلبة مدرسة محمود عباس العقاد، حيث تحدثت عن معنى اسم مصر وسبب التسمية، موضحة أن هذا الاسم جاء نسبة إلى أحد أبناء النبي نوح عليه السلام وهو مصرايم بن نصر بن حام بن نوح الذي سكن مصر بعد الطوفان، كما تناولت المحاضرة تكريم الله لمصر بذكرها في القرآن الكريم وكيف حفظها من كيد المعتدين على مر العصور، وأكدت في ختام حديثها أنه لا فرق بين مسيحي ومسلم على أرض مصر، وإن الكل يسعى من أجل تقدمها ورفعتها لكي تظل عظيمة بين الأمم.