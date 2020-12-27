منسق «100 مليون صحة» تتفقد نقاط الفحص الطبي للمواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقدت الدكتورة انتصار سري، منسق عام المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بشمال سيناء، اليوم السبت، نقاط فحص المبادرة بالعريش. وأضافت أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين. وأوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف بمديرية وزارة الصحة بالمحافظة، أن المبادرة الرئاسية انطلقت 18 سبتمبر الماضي في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك في المبادرة مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقاط فحص لتنفيذ المبادرة. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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