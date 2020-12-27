شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري بطول 106 كيلو مترات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو، حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ في كل القطاعات بالطريق، وكذلك التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز)، كما إطلع على التقدم في سير الإجراءات التي تقوم به الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وشاهد الوزير، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير.

وأكد وزير النقل خلال الجولة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق حتى لا تعيق أعمال التطوير وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للطريق مع ضرورة استمرار العمل على مدار 24 ساعة، وان يتم تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها، وأن المناطق التي يتم الانتهاء من نقل المرافق بها يتم تطويرها فورًا، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات جاري رصفها، وأخرى تم الانتهاء منها بالفعل، مثل قطاع الأوتوستراد/ نفق سعد الدين الشاذلي بطول 28 كيلومترًا، لافتًا إلى أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الانارة باستخدام أعمدة الهاي ماست للمسافات من السلام إلى المرج ومن الأوتوستراد إلى المريوطية.

وأضاف وزير النقل أن الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كل محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية، وحيث تم التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاة عدا كوبري المنيب 8 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى وصلة صحراء الأهرام (من صحراء الأهرام حتى طريق الواحات بطول 8 كم).