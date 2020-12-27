شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الآثار بتسجيل 3 شواهد قبور بجامع وضريح سيدي عبدالرحيم القنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة الآثار بإدراج ضريح سيدي عبد الرحمن القنائي وشاهدين آخرين بجامع وضريح سيدي عبد الرحيم القنائي في محافظة قنا ضمن الآثار الإسلامية.

وأوضحت وزارة الأثار المواد القانونية التي استندت إليها لتسجيل ضريح سيدي عبد الرحمن القنائي، وشاهدين آخرين منسوبين لسيدي أبو الحسن الصباغ، وشخص يدعي إبراهيم.