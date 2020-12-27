شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي ليفربول ضد ويست بروميتش ونيوكاسل يونايتد في الدورى الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب فريق ليفربول مباراتين هذا الأسبوع ضمن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، ويلعب الأحد 27/12/2020 فريق ليفربول ضد ويست بروميتش، كما يلعب هذا الأسبوع أيضًا يوم الأربعاء 30/12/2020 فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ضمن الدوري الانجليزى الممتاز.

ويتصدر فريق ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، ويليه فريق ايفرتون برصيد 29 نقطة، ثم فريق ليستر سيتي برصيد 28 نقطة، ثم فريق مانشستر يونايتد برصيد 27 نقطة، ثم فريق مانشيتسر سيتي برصيد 26 نقطة.

ويتصدر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 هدفًا، متقدمًا بهدفين على أقرب منافسيه، حيث يحتل المركز الثاني 3 لاعبين برصيد 11 هدفًا لكل منهم وهم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب ايفرتون وسون هيونغ مين لاعب توتنهام ثم يأتي برونو ميجيل بورجيس فيرنانديزلاعب فريق مانشستر يونايتد برصيد

ويشهد الأحد 27/12/2020 لعب 4 مباريات وهى الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة ليدز ضد بيرنلي والساعة 4.15 عصرًا مباراة وست هام ضد برايتون والساعة 6.30 مساءًا مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش والساعة 9.15 مساءًا مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام.

ويشهد يوم الإثنين 28/12/2020 لعب 3 مباريات ويلعب ليستر سيتي ضد كريستال الساعة 5 مساءًا، ويلعب تشيلسي ضد استون فيلا الساعة 7.30 مساءًا، كما يلعب ايفرتون ضد مان سيتي الساعة 10 مساءًا.

ويوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020 يلعب برايتون ضد ارسنال وساوثهامبتون ضد وست هام وويست بروميتش ضد ليدز وبيرنلي ضد شيفيلد في الساعة الثامنة مساءًا، كما يلعب مان يونايتد ضد وولفرهامبتون في الساعة العاشرة مساءًا.

ويوم الأربعاء 30/12/2020 يلعب توتنهام ضد فولهام كما يلعب نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الساعة العاشرة مساءًا.

موعد مباراتي ليفربول ضد ويست بروميتش ونيوكاسل يونايتد في الدورى الانجليزي

يلعب فريق ليفربول مباراتين هذا الأسبوع ضمن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، ويلعب الأحد 27/12/2020 فريق ليفربول ضد ويست بروميتش، كما يلعب هذا الأسبوع أيضًا يوم الأربعاء 30/12/2020 فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ضمن الدوري الانجليزى الممتاز.

ويتصدر فريق ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، ويليه فريق ايفرتون برصيد 29 نقطة، ثم فريق ليستر سيتي برصيد 28 نقطة، ثم فريق مانشستر يونايتد برصيد 27 نقطة، ثم فريق مانشيتسر سيتي برصيد 26 نقطة.

ويتصدر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 هدفًا، متقدمًا بهدفين على أقرب منافسيه، حيث يحتل المركز الثاني 3 لاعبين برصيد 11 هدفًا لكل منهم وهم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب ايفرتون وسون هيونغ مين لاعب توتنهام ثم يأتي برونو ميجيل بورجيس فيرنانديزلاعب فريق مانشستر يونايتد برصيد

ويشهد الأحد 27/12/2020 لعب 4 مباريات وهى الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة ليدز ضد بيرنلي والساعة 4.15 عصرًا مباراة وست هام ضد برايتون والساعة 6.30 مساءًا مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش والساعة 9.15 مساءًا مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام.

ويشهد يوم الإثنين 28/12/2020 لعب 3 مباريات ويلعب ليستر سيتي ضد كريستال الساعة 5 مساءًا، ويلعب تشيلسي ضد استون فيلا الساعة 7.30 مساءًا، كما يلعب ايفرتون ضد مان سيتي الساعة 10 مساءًا.

ويوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020 يلعب برايتون ضد ارسنال وساوثهامبتون ضد وست هام وويست بروميتش ضد ليدز وبيرنلي ضد شيفيلد في الساعة الثامنة مساءًا، كما يلعب مان يونايتد ضد وولفرهامبتون في الساعة العاشرة مساءًا.

ويوم الأربعاء 30/12/2020 يلعب توتنهام ضد فولهام كما يلعب نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الساعة العاشرة مساءًا.