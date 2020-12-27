شكرا لقرائتكم خبر عن المرور علي الإدارة الصحية والوحدات بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام وفد من مديرية الشؤون الصحية بالمرور على المنشآت الصحية والطبية في مدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة، مدير عام المديرية.
وأكد محمد عبدالحليم، مراقب أول السلامة والصحة المهنية بالمديرية، أنه تم المرور على الإدارة الصحية بالحسنة ووحدتي الحسنة وبغداد الصحيتين، لمتابعة انتظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وجه عبدالحليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، وتوافر مهمات الوقاية الشخصية ضد فيروس كورونا المستجد.
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