شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار السلع الغذائية الاساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، تباين اليوم الاحد، حيث سجل سعر الأرز بين ٥ إلى ٧ جنيه، والزيت الخليط بين ١٦ إلى ١٩ جنيه، والسكر يتراوح بين ٧.٠٠ إلى ٨.٠٠ جنيه

‏‎فيما سجلت الطماطم ٥ جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3.٠٠ جنيهات، والبصل ٨ جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيه.

وسجل الكنتالوب 6 جنيهات، والتفاح السكرى 23 جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.

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