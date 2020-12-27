شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بأسعار اللحوم محليا.. والكيلو يبدأ بـ110 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار اللحوم البلدية، ارتفاع في السوق المحلي اليوم الاحد، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١١٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ٩٠ إلى ١٨٠جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ٨٥ إلى ١٧٠ جنيها.
وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ٩٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٩٠ إلى ١٨٥ جنيهًا وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي.
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