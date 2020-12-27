رسالة ماجستير حول فعالية العلاج العقلاني في الحد من إدمان الأجهزة الإلكترونية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رسالة ماجستير حول فعالية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في الحد من ادمان استخدام الأجهزة الاليكترونية لدي تلاميذ الإعدادية. حصلت الباحثة «غادة فاروق فهمي محمد»علي درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بتبادلها وطباعتها وكانت الرساله بعنوان «فعالية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في الحد من ادمان استخدام الأجهزة الإلكترونية لدي تلاميذ المرحلة الإعدادية». وتكونت لجنة المناقسة والحكم من الدكتور عادل عبدالله محمد استاذ التربية الخاصة وعميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق رئيسا ومشرفا، والدكتور محفوظ عبدالستار أبوالفضل استاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية بالغردقة جامعه جنوب الوادي عضوا ومشرفا والدكتور ممدوح كامل حساني أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربيه بقنا بجامعة جنوب الوادي عضوا ومناقشا والدكتور أسامة احمد عطا استاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعه جنوب الوادي عضوا ومناقشا. وتمت مناقشة رسالة الماجستير في كلية التربية جامعة جنوب الوادي وحصلت فيها الباحثة على درجه الامتياز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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