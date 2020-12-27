شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الجديد: حل مشاكل الطلاب على رأس أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خدمة زملائي الطلاب، والعمل على حل وتذليل العقبات التي تواجههم على رأس أولوياتى كرئيس لاتحاد طلاب 23 كلية ومعهد في جامعة الاسكندرية»، هذا ما تعهد به الطالب يسر الدين تيسير حسن الزربة، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الاسكندرية، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الجديد.

وقال «الزربة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»،أن برنامجه الانتخابى الذي فاز به يتضمن 3 محاور أساسية، هي المحور الخدمى والحقوقى ومحور إعداد الكوادر الطلابية ومحور عودة النشاط الطلابى من جديد وآلية ممارسته بشكل مدروس، مشيراً إلى أن المحور الاول الخدمى والحقوقى على رأس برنامجه اذ يعتبره بمثابة جوهر العمل الطلابي بشكل عام وأساس العملية الانتخابية داخل المجتمع الجامعى.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحور النشاط والموقوف حالياً تزامنا مع الوباء العالمي كورونا المستجد، يوجد خطة لديه للنهوض بالنشاط الطلابى فور عودة الحياة لطبيعتها وانحسار الفيروس، موضحاً انه يسعى إلى خدمة زملائه وحل العقبات التي تواجههم من خلال استغلال منصة مايكروسوفت تيمز بالتعاون والتنسيق مع مجلس الاتحاد ورؤساء الاتحادات الطلابية في الكليات ونوابهم، لتذليل المشاكل التي تواجه الطلاب، مؤكدا على أن اهمية وجوهر أي انتخابات طلابية تكمن في خدمة الطلاب وحل مشاكلهم.

ولفت إلى العمل على تخريج كوادر شبابية مؤثرة في العمل الطلابى بشكل كبير لخوض التجربة الطلابية مثلما الحال مع المجالس السابقة والمجلس الحالى.

وعن النشاط الطلابى، قال «الزربة»، أن جامعة الاسكندرية يدرس بها نحو 200 الف طالب وطالبة في 23 كلية ومعهد، في حين لا يتعدى عدد الطلاب الذين يمارسون النشاط الطلابي بمختلف الكليات 15% منهم ،مشيراً إلى أنه رئيساً لاتحاد 200 ألف طالب وليس لطلاب النشاط فقط الامر الذي يستلزم التركيز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على النشاط الخدمى والحقوقى للطلاب.

وقال أن طلاب المدن الجامعية يواجهون بعض المعوقات الامر الذي يستدعى تشكيل لجنة برئاسته أو من ينوبه لرصد وحصر المشاكل التي يعانون منها ورفعها إلى الاتحاد، ومن ثم إيصالها للجامعة للعمل على حلها، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الأوضاع العامة للطلاب وتفعيل الرعاية الصحية .

وأكد «الزربة»، على بذل جهوده لرفع الحد الادنى للتكافل الاجتماعى مرة ثانية، خاصة وانه تم رفعه العام الماضى، ليكون قادر على تلبية احتياجات الطلاب خاصة غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير الكتب والأدوات المدرسية وكذا توفير فرص عمل في فصل الصيف للطلاب.