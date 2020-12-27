شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 67 رحلة دولية وداخلية لنقل 4721 راكبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران، اليوم الاحد ٢٧ ديسمبر تسيير ١٥ رحلة داخلية إلى كل من اسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وذلك ضمن إجمالي ٤٧ رحلة جوية تسيرها الشركة أيضا إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو،، امستردام، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا بالإضافة إلى ٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٤٢٧١ راكبا وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية تقوم اليوم السبت بتشغيل ٦٦ رحلة جوية من بينهم ٢٢ رحلة داخلية و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ٥٨١٤ راكب.

وتلتزم مصر للطيران، بتطبيق خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.