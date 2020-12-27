شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 106 حالات جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل العجمي».. وارتفاع المتعافين لـ885 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الإسكندرية، خروج 106 متعافين جدد من فيروس كورونا المستجد الأحد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 885 حالة حتى اليوم.

وقال «مختار»، لـ«المصري اليوم»،أنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 228 حالة، بعد تحويل 17 حالة جديدة،فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة .

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.