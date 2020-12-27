شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب محليًا.. وعيار 21 يسجل 817 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، تراجعا، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، 817 جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.

وسعر جرام الذهب 18 سجل ٧٠٠ جنيه، فيما كان سعر جرام الذهب 21 قد سجل ٨١٧ جنيها، وسعر جرام الذهب 24 سجل ٩٣٤ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب ٦٥١٢ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٦٦ دولارا.