شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب محليًا.. وعيار 21 يسجل 817 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، تراجعا، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، 817 جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.
وسعر جرام الذهب 18 سجل ٧٠٠ جنيه، فيما كان سعر جرام الذهب 21 قد سجل ٨١٧ جنيها، وسعر جرام الذهب 24 سجل ٩٣٤ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب ٦٥١٢ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٦٦ دولارا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
131,315
-
تعافي
109,462
-
وفيات
7,352
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب محليًا.. وعيار 21 يسجل 817 جنيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.