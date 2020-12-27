شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية فى محافظة البحيرة حملات إزالة مكبرة للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى نطاق مراكز دمنهور والدلنجات وحوش عيسي وأبو حمص وشبراخيت وبدر على مساحة 4975 مترًا مربعًا بعدد 28 قرار إزالة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة لما لها من تأثير سلبي على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار تلك الحملات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لمنع حدوث أي تعديات جديدة ووقف عمليات البناء المخالف فورًا.

وبيان قرارات الإزالة كما يلي 12 قرارًا فى مركز دمنهور ، و5 قرارات فى مركز الدلنجات ، و 1 قرارًا فى حوش عيسي ، و5 قرارات إزالة فى مركز أبو حمص ، وقراري إزالة فى مركز شبراخيت ، 3 قرارات فى مركز بدر .

إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز فى البحيرة

إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز فى البحيرة

إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز فى البحيرة