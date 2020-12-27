شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق أسيوط الغربى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق أسيوط الغربى الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة الكثيفة بعدما تم اغلاقه منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.