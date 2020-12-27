شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق أسيوط الغربى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق أسيوط الغربى الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة الكثيفة بعدما تم اغلاقه منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.
وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح طريق أسيوط الغربى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.