الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس من اليوم وحتى أول ساعات العام الجديد 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، حتى الجمعة 01 يناير 2021. وينشر ”الخليج 365” الظواهر الجوية وخرائط الأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة ، كما يلى : - الأحد 27 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة . شبورة مائية صباحا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من حلايب وشلاتين . شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) و شبورة مائية صباحا وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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